Мишустин сделал интересное наблюдение о форуме в Алматы

В Алматы проходит форум "Digital Almaty", на котором выступают премьер-министры стран, входящих в ЕАЭС, а также Узбекистана. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сделал интересное наблюдение о различии алматинского цифрового форума этого и предыдущего годов, передает zakon.kz.

Вопросы интеграции обсуждались на аналогичном форуме год назад, однако тогда никто даже не предполагал наступление пандемии. Никто тогда не мог предположить, как быстро поменяется мир. Странам Евразийского экономического союза пришлось принимать непростые решения о закрытии границ, предприятий, социальных учреждений, о введении режимов самоизоляции и ограничении контактов людей. Мы делали все, чтобы предотвратить распространение инфекции, защитить жизни наших граждан, - сказал российский премьер.

Он заявил, что Россия была готова к интенсивному развитию цифровых решений, которые обрели новую актуальность в период пандемии.

В условиях самоизоляции именно цифровые решения стали связующим звеном общества. Это был иной вызов для государства, и мы оказались к нему готовы. - заявил российский политик.