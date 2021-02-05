Роман Скляр поручил МЧС начать подготовку к весенним паводкам и пожароопасному сезону

Заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр принял участие в заседании коллегии Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает сайт главы правительства.

С докладом о деятельности МЧС за истекший год, задачах на предстоящий период выступил министр по ЧС Юрий Ильин. Информацию о перспективах, задачах и результатах оперативно-служебной деятельности представили руководители ведомств и структурных подразделений центрального аппарата министерства.

Подводя итоги коллегии, Роман Скляр отметил, что за 2020 год проделана значительная работа по реализации единой госполитики в области предупреждения и ликвидации ЧС, защите населения и территорий.

Вместе с тем, заместитель премьер-министра обозначил важность своевременного исполнения задач Послания главы государства народу Казахстана, программных документов Правительства, направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения от природных и техногенных ЧС.

Министерству по ЧС поручено держать на контроле завершение зимнего периода и уже сейчас начать подготовку к весенним паводкам и пожароопасному сезону, указано на необходимость анализа работы в регионах, определения механизмов совершенствования системы государственного управления в сфере реагирования на ЧС.

В 2020 году спасатели осуществили более 70 тысяч выездов на пожары и аварийно-спасательные работы, спасено 14 тысяч человек, эвакуировано из зоны ЧС 19 тысяч и оказана первая медицинская помощь 4 тысячам пострадавшим.