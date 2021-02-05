Погода ухудшится на выходных в Казахстане 

Очередной активный циклон из районов Атлантики будет определять погоду большей части Казахстана, сообщает zakon.kz.

Ухудшение погоды с осадками (дождь, снег), в северной половине - с низовой метелью, а также гололед, туман будет наблюдаться по всей республике, - сообщили в РГП "Казгидромет".

К концу периода южная половина Казахстана окажется под влиянием отрога антициклона с центром над Туркменистаном.

Быстрая смена атмосферных процессов вызовет колебание температурного фона по всей республике.