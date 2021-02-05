Погода ухудшится на выходных в Казахстане 

5 февраля 2021, 11:55
Фото: pixabay.com

Очередной активный циклон из районов Атлантики будет определять погоду большей части Казахстана, сообщает zakon.kz.

Ухудшение погоды с осадками (дождь, снег), в северной половине - с низовой метелью, а также гололед, туман будет наблюдаться по всей республике, - сообщили в РГП "Казгидромет".

К концу периода южная половина Казахстана окажется под влиянием отрога антициклона с центром над Туркменистаном.

Быстрая смена атмосферных процессов вызовет колебание температурного фона по всей республике.


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