249 казахстанцев вернулись из-за рубежа без ПЦР-справок

4 февраля 2021 года в Казахстан прибыло 20 международных авиарейсов из Германии, Мальдивской республики, ОАЭ, Египта, Турции, РФ, Кыргызстана и Узбекистана, сообщает zakon.kz.

Из 2 055 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 806 человек, без справок прибыло 249 граждан РК.

В том числе:

в аэропорт Алматы – 12 рейсов, 1 149 пассажиров, со справками - 1 043, без справок - 106;

в аэропорт Нур-Султан – 7 рейсов, 811 пассажиров, со справками - 668, без справок - 143;

в аэропорт Атырау – 1 рейс, все 95 пассажиров со справками.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре, - сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.

Данные о результатах ПЦР-анализа прибывших без справок граждан Казахстана за 3 февраля 2021 года

По результатам ПЦР-анализа, у всех 247 гражданина РК, тестирование показало отрицательный результат.