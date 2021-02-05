Сотрудников "КТЖ" подозревают в вымогательстве у предпринимателей

Отдельные руководители АО "КТЖ" занимаются вымогательством крупных взяток с предпринимателей, сообщил на брифинге следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

Коррупция проявляется также в деятельности АО "НК "КТЖ", где отдельные руководители занимаются вымогательством крупных взяток у предпринимателей за беспрепятственный пропуск вагонов, — сообщил Бигайдаров.

Такие же факты, по его словам, пресечены в Алматинской, Восточно-Казахстанской области, Кызылординской, Костанайской, Акмолинской, Павлодарской областях и городе Шымкент.

Организованные ими преступные схемы позволяли незаконно обогащаться. При этом суммы взяток варьировались от 100 тыс до 5 млн. Общая сумма достигала десятков млн тенге, — отметил следователь.

Также он добавил, что продолжается разоблачение должностных лиц из сферы транспортного контроля. В пример он привел Алматинскую область, где замруководителя настоящего ведомства в прошлом году на системной основе получал от 50 до 240 тыс тенге за беспрепятственный проезд грузов.

В целом, по информации ведомства, Агентством продолжается активная работа по незаконному вмешательству в деятельность бизнеса. Пресечено более 1 300 фактов. Выявлено более 1000 должностных лиц, осуждено 486. Принятые меры позволили защитить порядка 1,5 тыс предпринимателей.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан