Казахстанцы могут участвовать в пилотных проектах КГД

В целях вовлечение гражданского общества в борьбе с теневой экономикой Комитетом государственных доходов реализуется ряд пилотных проектов.

Об этом рассказал глава Комитета М.Султангазиев в ходе пресс-конференции на площадке СЦК 3 февраля.

В частности, реализуется проект "Гражданский контроль – требуй чек", который направлен на привлечение гражданского общества к проявлению нулевой терпимости в отношении граждан, скрывающих доходы. За время существования пилота через мобильное приложение Wipon поступило 16,5 тыс. сообщений о невыдаче чеков, из которых 5,5 тыс. подтвердились, по ним выплачено 4,5 млн тенге.

Также, Марат Султангазиев рассказал о пилоте "по выписке ЭСФ по лекарственным средствам". Проект запущен в 2020 году в целях прослеживаемости лекарств любых форм. Количество участников доведено до 6,7 тыс.

Еще одним немаловажным проектом по повышению гражданской активности является пилот "Визуальный осмотр", с применением специальных средств видео и фотофиксации. Уже начата разъяснительная работа, формируются QR-коды на сайте КГД, с помощью которого покупатель сможет идентифицировать продавца.

В целях обеспечения сквозной прослеживаемости оборота товаров в рамках ЕАЭС, с начала 2021 года стартовал проект по оформлению сопроводительных накладных на товары (СНТ), который оформляется модуле "Виртуальный склад".

На сегодняшний день выявлен ряд проблем, к решению которых мы уже приступили. Отмечу, что штрафные санкции в период проведения Пилота применяться не будут, - сказал Султангазиев.