КГД продолжает работу по упрощению и смягчению налогового администрирования

На прошедшем расширенном заседании Главой государства поставлены задачи по кардинальному упрощению и смягчению налогового администрирования.

О принимаемых в этом направлении мерах рассказал Председатель Комитета государственных доходов МФ РК М.Султангазиев в ходе пресс-конференции на площадке СЦК 3 февраля.

В частности, с текущего года объединены налоги на имущество и землю физлиц, оба налога будут уплачиваться единым платежом. При этом земельный налог для собственников многоквартирных жилых домов отменен.

Для удобства оплаты налогов на собственность для налогоплательщиков разработано мобильное приложение "Е-Salyq Azamat". Приложение позволяет оплачивать налоги без заполнения реквизитов, производить онлайн пополнение и автозачеты в течение 2-х минут, управлять переплатой, и др. На сегодняшний день количество пользователей Налогового кошелька составляет более 130 тыс.

Если вы хотите прямо сейчас проверить налоги на собственность, то вам достаточно вбить в строке поиска AppStore либо PlayMarket название приложения "e-Salyq Azamat" и скачать его. Для индивидуальных предпринимателей разрабатывается приложение "E-Salyq-business", - отметил глава Комитета.

Также, он рассказал о том, что предусматривается упрощение регистрации и закрытия ИП, представления налоговой отчетности, исключение комиссии и оплаты услуг операторов фискальных данных. Данные приложения автоматически формируют отчетность, которую налогоплательщик может подтвердить или откорректировать.

В настоящее время физическим и юридическим лицам оказываются 44 государственные услуги, из них 38 в электронном виде, сообщил председатель Комитета государственных доходов МФ РК Султангазиев.

Он отметил, что в 2020 году оказано 22,3 млн госуслуг, из которых 97% в электронном виде. Особенно это стало важно во время локдауна.

Продолжает свою работу Контакт-центр, за 2020 год обработано свыше 670 тыс. обращений налогоплательщиков. Наиболее часто люди обращаются по вопросам уплаты местных налогов, суммам налоговой задолженности и др.

Султангазиев также напомнил, что завершена налоговая амнистия по списанию пени, которой воспользовались 1,1 млн граждан, которыми уплачена сумма основного долга в размере 15 млрд тенге и списана пеня на сумму 2,1 млрд тенге.