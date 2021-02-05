10 лет за хищение 500 млн тенге получил главный архитектор Шымкента

Главу управления архитектуры и градостроительства Шымкента приговорили к 10 годам колонии с конфискацией имущества, сообщил на брифинге следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

26 января приговором Аль-Фарабийского районного суда города Шымкент к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, приобретенного на средства, добытые преступным путем, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности осужден руководитель Управления архитектуры и градостроительства города Шымкент Байымбетов Ж. Бигайдаров

Тем же приговором к 8 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с материальной ответственностью на 10 лет, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности осужден директор ТОО "ИнвестСтройПроект ЛТД" Айтбаев А.

Они подозревались в хищении бюджетных средств в сумме 498 млн тенге при проведении государственного закупа работ по топографической съемке Шымкента площадью 49 500 га, — отметили в Агентстве.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан