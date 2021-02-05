Точечно и индивидуально. Как в Казахстане планируют "прокачать" детей

Вице-министр образования Рустем Бигари рассказал, как пандемия коронавируса подстегнула цифровизацию образования, и какие новшества могут быть использованы для улучшения качества обучения детей, передает zakon.kz.

По его словам, Казахстан столкнулся с необходимостью наращивать и развивать цифровые навыки не только учителей но и детей и родителей. На это ушло много времени, и это два основных тренда, которые связаны непосредственно с образованием. Кроме этого имеется другая часть, которую уже необходимо трансформировать в системе образования - массив данных, которые появляются за счет дистанционных систем обучения.

Собираемые данные за счет дистанционных образовательных технологий позволяют более персонифицировано и персонализировано подходить к обучению. Сегодня мы показывали и делились опытом со странами ЕАЭС - можно точечно заниматься переподготовкой или подготовкой наполнения знания детей. Недостаточно просто контролировать уровень знания, его нужно диагностировать, - отметил вице-министр.

Рустем Бигари привел пример влияния цифровых технологий на образование.

В алгебре по теме иррациональные уравнения мы видим все оценки по всей стране. Мы видим, как хорошо или не хорошо в той или иной школе ученики восприняли тему. Можно точечно каждому ученику дополнительно давать материалы и "прокачивать" ребенка. Это основной тренд который позволяет за счет цифровизации усовершенствовать систему обучения. Это касается не только касается точных предметов. Несмотря на то, что были инфраструктурные проблемы, появились достаточно много программных решений, которые этот функционал восполняют. Мы получаем все эти данные и анализируем. Это может касаться и самих учебных материалов, - сказал он.

Вице-министр подчеркнул, что если предмет или тема урока не осваивается детьми, то возможно сам учебный материал подготовлен некачественно. С помощью анализа цифровых данных появится возможность не просто переиздавать бумажные учебники, на которые нужны денежные средства. Можно сразу повысить качество учебного материала на образовательной платформе

Зная цифровые следы каждого учащегося мы можем делать совсем другое образование - более целенаправленное. Потому что учитель в классическом виде имеет учебную программу, но у него нет накопленной базы данных о каждом ученике. Сегодня, как только ребенок рождается, мы ведем его полностью до конца. Сегодня мы видим порядка 5,7 млн обучающихся детей. Мы знаем, в какой садик ходил конкретный ребенок. В какую школу он ходил, чего ему не хватало. Почему он выбрал колледж, а не вуз. Целое озеро данных позволяет нам работать точечно и персонализировано, - сказал он.

Подобные технологии нельзя назвать ноу-хау, продолжил Бигари. Такие технологии уже используются некоторыми странами.

Мы специально на панельную сессию пригласили развитые компании Microsoft, Google, Coursera и другие, потому что у них есть опыт. Мы хотели бы послушать их видение. В то же время, у нас есть свой казахстанский опыт и IT-компании, которые могли бы поделиться этим опытом, - подчеркнул Бигари.

По словам вице-министра, пандемия коронавируса уравняла все страны.

Нельзя сказать, что какая то страна лучше выглядит по сравнению с другой. У всех в системе образования в целом одинаковые проблемы. На сегодня можно сказать, что казахстанские IT-компании имеют точно такие же условия и возможности. Мы будем говорить об этом на панельной сессии. На открытии форума Глава государства отметил, что большие данные и искусственный интеллект - это новые тренды, которые мы должны развивать, - заключил он.

Подробное обсуждение глобальных трендов цифровизации образования начнется на площадке Международного форума "Digital Almaty 2021" в 17:30.