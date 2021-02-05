Стычка девушек на дуэли взглядов попала на видео

5 февраля 2021, 15:46
Фото: кадр из видео

Накануне одного из турниров в лиге кулачных боев Bare Knuckle FC во Флориде прошло взвешивание участников соревнований и дуэль взглядов. Звезда UFC Пейдж Ванзант, не успев дебютировать в кулачных боях, отметилась инцидентом, передает zakon.kz.

Пейдж предстоит выйти на кулачный бой против Бритейн Харт. Для звезды UFC это будет первый бой в новом для нее виде единоборств. Но она этого нисколько не стесняется. Пейдж во время дуэли взглядов с ангельской улыбкой на лице схватила соперницу за горло. Реакция Бритейн не заставила себя долго ждать, она стала выговаривать Пейдж все, что о ней думает, и даже когда дуэль взглядов закончилась, пыталась побить Пейдж здесь и сейчас. Благо, ей этого не позволили. В ответ Пейдж лишь мило улыбалась.

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Публикация от Bare Knuckle FC (@bareknucklefc)

Поединок в Bare Knuckle FC состоится 5 февраля.

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Публикация от Bare Knuckle FC (@bareknucklefc)




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