Межведомственная комиссия по промышленной политике появится в Казахстане. Об этом в Мажилисе во время презентации нового законопроекта "О промышленной политике" сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Аманияз Ержанов, передает корреспондент zakon.kz.

Базовые условия развития промышленности регулируют институциональную основу для реализации промышленной политики и меры государственного стимулирования. Институциональные условия в первую очередь заключаются в обеспечении эффективной межведомственной координации формирования и реализации промышленной политики. На сегодня функции, связанные с промышленностью, распределены по разным ведомствам. Для обеспечения надлежащей координации предусматривается создание Межведомственной комиссии по промышленной политике, - сообщил Аманияз Ержанов.

Возглавлять комиссию будет заместитель премьер-министра, в состав войдут заместители руководителей государственных органов, представители промышленных предприятий, общественные деятели, депутаты и другие заинтересованные лица.

Межведомственную комиссию наделят следующей компетенцией:

-дача рекомендаций Правительству о введении новых, пересмотре и отмене действующих мер стимулирования;

-подготовка позиции Правительства, в том числе переговорной, в международных организациях по вопросам промышленной политики;

-принятие решений по разногласиям между государственными органами по вопросам промышленной политики;

-заслушивание отчетов о реализации промышленной политики.

Тамила Языкова, Нур-Султан