Токаеву рассказали о цифровизации МВД

Глава государства принял министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Президент был проинформирован о результатах работы МВД в 2020 году и состоянии криминогенной обстановки. По словам министра, преступность сократилась на 37 %, существенно снизилось количество краж, разбоев, грабежей, хулиганств и изнасилований. Повысился уровень безопасности на улицах и в других общественных местах. Сократилось количество дорожно-транспортных происшествий, а также травмированных и погибших в них граждан.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что работу на этих направлениях необходимо держать на постоянном контроле.

Глава государства также заслушал отчет о результатах исполнения ранее данных поручений. Ерлан Тургумбаев доложил, что 2021 год в системе МВД объявлен Годом профилактики правонарушений, и подробно остановился на реализации проектов по реформированию органов внутренних дел. В частности, речь шла о внедрении сервисной модели работы, обеспечении принципа "полиции шаговой доступности", реформировании службы участковых инспекторов.

Кроме того, Президент был ознакомлен с проектами по цифровизации деятельности органов внутренних дел и с первыми результатами запуска мобильного приложения "Police 102", позволяющего гражданам оперативно контактировать с полицией.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на необходимости проведения качественной реформы, позволяющей достичь ощутимых результатов в повышении доверия граждан к полиции. В данном контексте министр внутренних дел доложил о совершенствовании системы отбора кадров, утверждении новых квалификационных требований, формировании антикоррупционного иммунитета, усилении идеологической и имиджевой работы.

Отдельным блоком была представления информация о модернизации уголовно-исполнительной системы и мерах по улучшению условий содержания осужденных, обеспечению их занятости, а также о введении в колониях сплошного видеонаблюдения.

Министр передал Президенту слова благодарности сотрудников за меры государственной поддержки в виде повышения заработной платы и улучшения социального пакета.

По итогам встречи Глава государства дал ряд поручений, направленных на дальнейшее повышение уровня правопорядка в стране, укрепление доверия граждан к полиции и обеспечение эффективного противостояния современным вызовам и угрозам. Касым-Жомарт Токаев также считает важным продолжить работу по цифровизации государственных услуг.