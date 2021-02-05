Чему государство может поучиться у бизнеса, рассказал Мусин

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин рассказал, чему государство может поучиться у бизнеса в плане предоставления государственных услуг и сервисов, передает zakon.kz.

В качестве примера он привел перерегистрацию автомобиля через банковское мобильное приложение, когда два человека могут купить-продать и сразу же переоформить авто.

Мы начали понимать (...), что государству не хватает клиентоцентричности. Этот пример показывает, что государство должно выступать в роли платформы. Бизнес сам лучше знает, как реально и удобно эффективно сделать так, чтобы клиент зашел и в течение пяти минут воспользовался всем сервисом. Для того, чтобы таких сервисов было больше, нам нужно провести определенную домашнюю работу, - сказал Багдат Мусин на панельной сессии Международного форума "Digital Almaty 2021".

Министр напомнил, что в Казахстане имеется около 500 информационных систем. Однако развивались они "лоскутно".

Их пытались интегрировать и "женить" между собой, но дальше рывок мы не совершим. Для того чтобы сделать этот рывок, нам нужно переходить на платформенную модель. Это нужно, чтобы автоматизация переоформления авто занимала не полгода, а месяц. Сейчас мы привлекаем экспертов с рынка и отечественные IT-компании. Они будут продавать услуги государству через эту платформу. "Зоопарк" из 500 ИС не позволяет сделать полноценный рывок, который от нас требует глава правительства и Президент, - сказал Мусин.

Самым важным, заключил министр, является возможность получать госуслуги за пять минут.