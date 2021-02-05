Ограничительные меры продлили в Туркестанской области

Главный государственный санитарный врач Туркестанской области 5 февраля подписал новое постановление о продлении карантина и ограничительных мер на территории области, передает zakon.kz.

Продлить карантин и ограничительные мероприятия на территории Туркестанской области до стабилизации эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, - говорится в документе.

Так, вновь возобновляется работа крытых продовольственных и непродовольственных рынков: в будние дни - с 9:00 до 19:00, по выходным и праздничным дням с 9:00 до 17:00 часов.

При этом работа ТРЦ, торговых домов, торговых сетей ограничивается в будние дни и в субботу с 9:00 до 21:00, в воскресенье и праздничные дни - с 9:00 до 18:00. Придомовые магазины, продовольственные гипермаркеты, супермаркеты могут работать с 9:00 до 23:00.

Разрешается деятельность по выходным дням саун и бань - с 10:00 до 21:00.

Также разрешается проведение жума намаза только в сельской местности, в мечетях вместимостью до 100 человек, продолжительностью не более 15 минут. При этом необходимо соблюдать масочный режим, исключить рукопожатия, проводить регулярное обеззараживание воздуха.

Вместе с тем сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе семейных, памятных мероприятий, связанных с массовым скоплением людей по месту жительства (поминок, юбилеев, проводов, кудалык, тоев, беташар и т.д.)

Также запрещено работать развлекательным учреждениям (ночные клубы, компьютерные клубы, караоке, бильярд, боулинг-центры, детские игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, батуты и букмекерские конторы).

Можно посещать парки, площади и скверы, набережные и другие места отдыха без развлекательных объектов группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции.

При этом лицам старше 65 лет не рекомендуется выходить на улицу без крайней необходимости.

Постановление вступает в силу со дня подписания.