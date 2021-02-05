Токаев встретился с президентом ЕБРР

Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи в онлайн-формате Касым-Жомарт Токаев поздравил Одиль Рено-Бассо с избранием на должность президента Европейского банка реконструкции и развития.

Президент назвал ЕБРР важным стратегическим партнером Казахстана, отметив, что за все годы сотрудничества этот институт инвестировал в экономику нашей страны свыше 9 миллиардов долларов. Банк сыграл важную роль в поддержке рыночных реформ и предпринимательской инициативы в странах Европы и Азии.

Глава государства выразил уверенность, что участие ЕБРР внесет значительный вклад в развитие приоритетных секторов экономики Казахстана. В частности, были обсуждены возможности финансирования крупных инфраструктурных проектов, в том числе строительства автомобильных дорог, использования возобновляемых источников энергии и гидроэнергетики в Казахстане.

В свою очередь Одиль Рено-Бассо поделилась прогнозами и видением ЕБРР относительно влияния пандемии COVID‑19 на глобальные рынки и экономику Казахстана. Банк, по ее словам, готов продолжить тесное сотрудничество с Правительством Казахстана и участвовать в реализации энергетических, инфраструктурных и инвестиционных проектов.