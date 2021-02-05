Стихийная свалка под Нур-Султаном возмутила астанчан

В 20 км от Нур-Султана обнаружена стихийная свалка, сообщает zakon.kz.

Видео появилось на странице активиста в Facebook.

И это в 20 км от cтолицы. Экологи, проснитесь пожалуйста. Где мусороперерабатывающие заводы? Что за бесхозность творится в наших степях в шаговой доступности, - написано в сообщении.

В акимате столицы отметили, что за несанкционированный вывоз мусора в Нур-Султане оштрафовали стройкомпании.

За январь 2021 года сотрудниками подразделения природоохранной полиции Департамента полиции Нур-Султана за нарушение требований статьи 505 КРКоАП "Нарушение правил благоустройства ..." к административной ответственности привлечены 59 субъектов малого и среднего бизнеса, 10 строительных организаций (ТОО "Азия Строй Групп", ТОО "Kaz Building Company", ТОО "Zhakim Invest") оштрафованы на сумму 230 тыс. тенге и 5 водителей грузового автотранспорта, допустивших выгруз мусора в неустановленном месте, - отметили в ведомстве.