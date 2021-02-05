Названы самые популярные приложения начала 2021 года

Аналитическая компания Sensor Tower опубликовала рейтинг самых загружаемых приложений начала 2021 года, сообщает zakon.kz.

По информации РИА Новости, чаще всего в мире в январе 2021 года загружали мессенджер Telegram Павла Дурова.

Всего за первый месяц 2021 года Telegram установили 63 миллиона раз, что в 4 раза больше, чем за тот же период в прошлом году, - отмечают исследователи.

Как заметил сам Дуров, повышенный интерес к его мессенджеру связан с оттоком пользователей из WhatsApp из-за обновления политики конфиденциальности и предоставлении личных данных Facebook.

Второе место занимает китайский сервис коротких видеороликов TikTok — его установили 62 миллиона раз.

На третьем месте расположился мессенджер Signal. Чаще его загружали пользователи устройств на Android (2 место), а вот в мире iOS оно заняло лишь десятую строчку рейтинга.