Почему владельцев увеселительных заведений в Алматы не могут оштрафовать на 230 МРП

Заместитель главного государственного санитарного врача Алматы Садвакас Байгабулов озвучил, что в ходе рейдов мониторинговыми группами выявляются также и другие "новшества" среди нарушителей ограничительных карантинных требований в Алматы, сообщает zakon.kz.

Одними из таких "новшеств" среди нарушителей карантина являются физические лица, которые от себя открывают (задействуют) объекты в сфере МСБ рестораны, бары и компьютерные клубы без оформления юридического лица или ИП.

Так, мониторинговыми группами выявлены 11 таких объектов:

в Ауэзовском районе – пивной бар "Фортуна" от физического лица Ибраимов Т., PS клуб "ПС" от физлица Бабажанов М.П., караоке-бар "Алмалы" от физлица Туткушбаевой, PS клуб "Дома" от Кабдеш Р.Д.;

в Жетысуйском районе – компьютерный клуб "SKY SPORT" от физлица Ернур;

в Медеуском районе – PS клуб "Black Room" от физлица Мағжан Б.Р., ресторан "Марселло" от физлица Нургами М.А.;

в Турксибском районе – кафе "Золотой кувшин" от физлица Алиев Н.А., кафе "Горный дом" от Мусаева З.Н., игровой клуб "БекАр" от Орашбеков Б.К., игровой клуб "Baza" от Қалиев А.Б.

Всех указанных физических лиц за нарушения карантина, в части эксплуатации объектов в запрещенное время или запрета их деятельности в период карантина, привлекли к штрафу 30 МРП, однако в случае их регистрации в качестве юридического лица или ИП, то штраф составлял для каждого 230 МРП. О масштабах подобных "новшеств" можно только предполагать.

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