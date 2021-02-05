Ректоров избрали в двух национальных университетах

Ректоров избрали в Казахском национальном университете им. аль-Фараби (КазНУ) и Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева (ЕНУ), сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил общественный деятель Мурат Абенов на своей странице в Facebook.

Решением Республиканской комиссии избрано два ректора Национальных университетов: 1) КазНУ - Туймебаев Ж.К.; 2) ЕНУ - Сыдыков Е.Б., - написал он.

Жансеит Туймебаев ранее занимал должность заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана.

Ерлан Сыдыков - ректора Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева.