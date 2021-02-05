В Уральске работники ресторанов и кафе просят дать им работу

Работники ресторанов и кафе Уральска разместили пост с просьбой дать им работу, передает zakon.kz.

Как сообщает "Мой город", в группе zhaloby_uralsk_official в Instagram размещены фотографии, на которых работники ресторанов держат плакаты с надписями: "На что нам жить", "Оплатите мой кредит", "Дайте нам работу", "Мы хотим работать", "Мы устали выживать", "Накормите моих детей".

Уральские сотрудники кафе и ресторанов хотят быть услышанными!!! Массовое сокращение штата из за ограничительных мер прошли в заведениях города. Сотни, а может тысячи людей останутся без работы и средств существования!!! - подписаны размещенные фотографии.

22 января в здании ТРЦ City Center собрались десятки рестораторов Уральска. Все они были возмущены ограничительными мерами, которые прописаны в последнем постановлении главного санитарного врача Мухамгали Арыспаева, которое вступил в силу с 25 января. В частности, им сократили время работы до 20:00. 26 января аким ЗКО Гали Искалиев на заседании оперштаба предложил владельцам ресторанов переформатировать свой бизнес во время карантина: организовать кружки и спортзалы. Однако бизнесмены эту идею не поддержали, сказав, что их помещения для этого не предусмотрены.

Фото: instagram/zhaloby_uralsk_official