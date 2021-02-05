Аким столицы рассказал, как сделать город комфортным

Аким столицы Алтай Кульгинов встретился с членами городского Общественного совета. На встрече было рассказано об итогах 2020 года и планах на текущий год по развитию Нур-Султана. Напомним, город развивается в рамках концепции мастер-плана "Нур-Султан – комфортный город" с вовлечением горожан, передает официальный сайт акимата города, сообщает zakon.kz.

"Сегодня встретился с членами Общественного совета. Ответил на вопросы, обсудили ряд важных направлений по развитию столицы. Город развиваем в рамках концепции мастер-плана "Нур-Султан – комфортный город" с вовлечением наших горожан.

Первое. Жилищный вопрос

За прошедший год в столице построили более 3 млн. кв.м жилья, из них 80% - частные инвестиции. По поручению Главы государства в три раза увеличили количество доступного жилья. В текущем году построим еще больше доступного льготного жилья – 10 тыс. социальных квартир. Расширили категорию получателей льготных квартир, сумма жилищных сертификатов увеличим с 1 млн до 1,5 млн.тенге.

Также продолжим программу "Арендное жилье для работающей молодежи", которая была иниицирована Елбасы.

Второе. Строительство социальных объектов

В прошлом году построили в 2 раза больше школ, чем в 2019г. В текущем году количество ученических мест увеличим в два раза, чем в 2020 году. Переходим на строительство крупногабаритных школ. Также в строительство объектов образования привлекаем частные инвестиции.

Кроме того, продолжим работать над расширением сети реаблитационных центров, объектов "Доктор у дома" и т.д.

Третье. Ремонт опасных ЖК. Снос аварийных ветхих домов

Необходимо не только строить соцдома, но и ремонтировать имеющиеся. Несмотря на пандемию, в 2020 году отремонтировали свыше 50 многоквартирных жилых комплексов, которые представляли опасность для проживания. Только в начале текущего года 400 семей из аварийных ветхих домов получили ключи от новых безопасных квартир. Все данные меры продолжим и в текущем году.

Четвертое. Благоустройство

Очень важно создавать условия для пеших прогулок горожан. Чтобы, выйдя из дома, были благоустроенные дворы, также больше общественных пространств (парки, скверы, бульвары). В прошлом году благоустроили порядка 150 дворов и 60 общественных пространств. Акцент сделали на старой части города, благоустроили пустыри, болотистые местности и т.д.

В текущем году также продолжим реализовывать "зеленую" концепцию: высаживать деревья, разбивать сады, увеличивать количество зеленых насаждений на территориях городских достопримечательностей и культурных объектов.

Кроме того, продолжим на системной основе развивать наши жилые массивы, прокладывать газораспределительные сети в частный сектор, строить дороги, мосты, объекты долевого строительства, модернизировать систему ливневых канализаций и т.д. Все это позволит сделать районы полицентричными, а город комфортным для проживания.

Ранее итоги прошедшего года и планы на текущий год обсудили с жителями четырех районов. Для эффективной обратной связи еженедельно проводим приемы граждан, моя отчетная встреча состоится 10 февраля – нам важно, чтобы жители вовлекались в процесс развития города", - об этом аким столицы Алтай Кульгинов рассказал на своей странице в Instagram.