Как заснуть без снотворного, рассказали врачи

Некоторым людям бывает трудно заснуть – сложно забыть о дневных заботах, особенно во время пандемии коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на "Профиль".

Медики заявили, что бороться с проблемой необязательно с помощью снотворного – помогут несколько простых техник.

Чтобы уснуть, самое важное – это расслабиться и почувствовать безмятежность. Достичь такого состояние поможет правильное дыхание. То, как люди дышат, играет важную роль в нервной системе – так регулируется частота сердечных сокращений и мышечное напряжение.

Эксперты советуют лечь на спину и глубоко вдохнуть через нос. Одну руку следует положить на живот. Дыхание нужно задержать, а потом выдохнуть через рот. Стоит сосредоточиться на том, как рука поднимается вверх и вниз. Повторить упражнение можно несколько раз, пока тело и ум не расслабятся.

Кроме того, на сон пагубно влияют экраны устройств. Перед сном нельзя смотреть в компьютеры, телевизоры и смартфоны. Специалисты также рекомендуют не приносить в спальню устройства, за которыми человек работает, например, ноутбук.

Отмечается, что засыпать лучше в полной темноте, необходимо исключить источники искусственного освещения. Они, по словам врачей, могут нарушить работу биологических часов. Выключить свет следует за полчаса до сна.

Специалисты указывают, что решить проблему со сном помогут специальные приложения. Так, есть приложения с медитативными упражнениями специально для засыпания.

Эксперты также обращают внимание, что большую роль играет температура в комнате. Следует перед сном проветрить комнату, чтобы воздух стал холоднее.