Что больше всего раздражает парикмахеров в поведении их клиентов

Парикмахеры раскрыли наиболее раздражающее их поведение клиентов во время процедур по уходу за волосами. Соответствующее обсуждение появилось на портале Reddit, передает zakon.kz.

Как сообщает Лента.ру, один из стилистов рассказал, что некоторые посетители салонов лгут мастерам о том, были ли окрашены их волосы ранее. По его словам, правда выясняется во время вторичного нанесения краски.

Мы так или иначе все равно узнаем об этом. Ваша ложь только усложняет и добавляет стоимости последующей коррекции. Нам абсолютно все равно, чем вы красили свои волосы, нам просто нужно знать это как данность, чтобы рассчитать стратегию дальнейшей работы с вашей прической, - объяснил пользователь с никнеймом liketostilist.

Другой юзер попросил не грубить парикмахерам и быть вежливым, если стрижка не понравилась. По его словам, в случае претензий большинство мастеров просто захотят помочь и исправить ситуацию. Помимо этого, он порекомендовал не надевать толстовку или джемпер с высоким горлом, собираясь в салон красоты, так как эти вещи сильно мешают во время процедуры.

В свою очередь парикмахер под псевдонимом space_elf_ высказал недовольство по поводу клиентов, "выставляющих свои политические убеждения на всеобщее обозрение".

Как будто они думают, что, когда они садятся в кресло, этикет выбрасывается в окно. У меня нет проблем с тем, чтобы обсуждать "спорные" темы, но я должен заботиться о комфорте других людей, которые тоже могут стать невольными слушателями разговора. Я не углубляюсь в такие беседы, потому что не хочу получать жалобы в свой адрес, - сказал он.

Еще одним советом поделился стилист с ником TaJobReviewer. Он объяснил, что парикмахер предлагает приобрести дополнительные продукты по уходу за волосами отнюдь не для того, что заработать больше денег.

Не срывайтесь на человека, если он предлагает вам купить шампунь. Скорее всего, он ненавидит его еще больше, чем вы. Дело в том, что стилисты обязаны следовать рекомендациям по продажам. В противном случае они получат выговор из-за того, что салон не продал определенное количество товара. Просто будьте вежливы и скажите "нет", если предложение вас не заинтересовало, - подчеркнул пользователь.