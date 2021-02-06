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10:51 06.02.2021

ДЧС Алматы предупредили о паводках

ДЧС Алматы ДЧС Алматы
Ожидается формирование склонового стока, ослабление ледовых явлений.

Потепление и выпадения смешанных осадков может повлечь за собой паводки близ Алматы, сообщает zakon.kz.

В связи с прогнозом положительного температурного фона и выпадения смешанных осадков в период с 6 по 8 февраля 2021 года на прилегающих территориях г. Алматы ожидается формирование склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъема уровней воды на реках, - информирует Департамент по ЧС города Алматы на основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет" СГЯ № 2 от 05.02.2021 г.

В этой связи, в период подготовки к паводкам необходимо принять заблаговременные меры:

  • не засорять арыки и водопропускные трубы, расположенные вблизи домов, своевременно прочищать их;
  • подготовить инертный материал и мешкотару для обваловки придомовой территории;
  • не допускать детей к водоемам без надзора, предупредить их об опасности нахождения на льду при вскрытии водоемов, нахождении на обрывистых и подмытых берегах.

Дана Тургынбай
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