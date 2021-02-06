10:51 06.02.2021
ДЧС Алматы предупредили о паводках
ДЧС Алматы
Потепление и выпадения смешанных осадков может повлечь за собой паводки близ Алматы, сообщает zakon.kz.
В связи с прогнозом положительного температурного фона и выпадения смешанных осадков в период с 6 по 8 февраля 2021 года на прилегающих территориях г. Алматы ожидается формирование склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъема уровней воды на реках, - информирует Департамент по ЧС города Алматы на основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет" СГЯ № 2 от 05.02.2021 г.
В этой связи, в период подготовки к паводкам необходимо принять заблаговременные меры:
- не засорять арыки и водопропускные трубы, расположенные вблизи домов, своевременно прочищать их;
- подготовить инертный материал и мешкотару для обваловки придомовой территории;
- не допускать детей к водоемам без надзора, предупредить их об опасности нахождения на льду при вскрытии водоемов, нахождении на обрывистых и подмытых берегах.