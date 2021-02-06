ДЧС Алматы предупредили о паводках

Потепление и выпадения смешанных осадков может повлечь за собой паводки близ Алматы, сообщает zakon.kz.

В связи с прогнозом положительного температурного фона и выпадения смешанных осадков в период с 6 по 8 февраля 2021 года на прилегающих территориях г. Алматы ожидается формирование склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъема уровней воды на реках, - информирует Департамент по ЧС города Алматы на основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет" СГЯ № 2 от 05.02.2021 г.

В этой связи, в период подготовки к паводкам необходимо принять заблаговременные меры: