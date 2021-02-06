Темпы распространения COVID-19 снижаются - ВОЗ

Темпы распространения коронавируса в мире снижаются. Об этом заявили в ВОЗ, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Это хороший момент, чтобы подчеркнуть тот факт, что мы наблюдаем снижение числа инцидентов в ряде стран, - отметила эксперт ВОЗ Мария ван Керкховен.

По словам эксперта ВОЗ, этого удалось добиться прежде всего благодаря применению мер, прерывающих цепочки передачи вируса. Другим, "невероятно мощным инструментом" противодействия коронавирусу она назвала вакцинацию.

При этом Керкховен настоятельно призвала страны, в которых снижается число новых случаев COVID-19, продолжать соблюдение мер по борьбе с пандемией.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что людей, получивших вакцину от COVID-19, стало больше, чем заболевших.

С одной стороны, это хорошая новость и потрясающее достижение за такой короткий промежуток времени. Но больше трех четвертей этих вакцинаций приходятся всего на 10 стран, где аккумулировано почти 60% глобального ВВП, - добавил он на брифинге.

Гебрейесус вновь призвал государства, которые уже провели вакцинацию наиболее уязвимой части населения и медицинских работников, поделиться с другими странами излишками вакцин, прежде чем продолжать массовые прививки.