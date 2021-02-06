Ученые обнаружили сперматозоиды-убийцы

Ученые из Института молекулярной генетики Макса Планка в Берлине обнаружили у мышей сперматозоиды-убийцы, которые выделяют отравляющие вещества, чтобы погубить другие сперматозоиды и первыми оплодотворить яйцеклетку, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Как пишет Daily Star, специалисты обнаружили, что у некоторых сперматозоидов есть генетическая мутация — t-гаплотип, который позволяет им двигаться по прямой и быстрее, в то время, как в обычном состоянии сперматозоиды движутся медленнее и по кругу.

Кроме того, сперматозоиды, несущие вариант t-гаплотипа, производят отравляющие молекулы, которые способны нарушать работу других сперматозоидов.

По мнению исследователей, открытие позволит помочь в лечении мужского бесплодия.