Игровые клубы, бары и рестораны оштрафовали в Нур-Султане

За сутки в столице выявили 15 заведений, нарушивших карантинный режим, сообщает zakon.kz.

Столичная мониторинговая группа продолжает работы по выявлению субъектов предпринимательства, нарушающих карантинные ограничительные меры, передает официальный сайт акимата города.

Так, за сутки 5 февраля в столичном районе Есиль мониторинговая группа выявила 2 заведения общепита, нарушившие установленный режим работы: ресторан "Wall Street Restaurant" и винный бар "The Wine Cafe".

В районе Алматы карантинный режим нарушили 4 заведения. Среди них - Ne Bar, Lounge Bar "Шишка", компьютерный клуб "Ragnarok", ночной клуб "Алания".

Мониторинговая группа района Байконыр также уличила 4 предпринимателей в нарушении карантинных мер. Так, в координационный центр направлены извещения о несоблюдении режима работы ресто-баром "Какие люди" и гриль-баром ШАШЛЫКОFF. Также в этом списке - ночные клубы ZARA и ZAZA.

В Сарыаркинском районе после 22.00 функционировали бары Nirvana, Chili Gril, "Угол", в кафе Basilic была превышена численность посетителей. Игровой клуб Jax несмотря на запрет на работу продолжал функционировать, нарушая при этом режим карантина.

В отношении всех нарушителей возбуждено административное дело и наложен штраф.

Мониторинговые группы предупреждает граждан и владельцев заведений, что карантинный режим продолжается и необходимо соблюдать требования постановления Главного санитарного врача. Нарушители будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству.

Во избежание повторного ужесточения карантина в столице главный санврач Нур-Султана призвала жителей и гостей города соблюдать санитарные правила, так как вирус продолжает циркулировать.