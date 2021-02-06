Можно ли заразиться двумя вариантами коронавируса одновременно

Сразу два варианта коронавируса могут оказаться в организме одного человека, полагают ученые, передает zakon.kz.

Опасна ли такая ситуация, объяснил в интервью радио Sputnik вирусолог Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Бутенко.

Вирус SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, отличается повышенной скоростью мутации, из-за чего в разных регионах мира фиксируют появление его вариаций. Вирусолог обратил внимание, что это может приводить к крайне необычным ситуациям, когда один человек может заразиться двумя вариантами коронавируса.

Есть интересные опубликованные наблюдения, что у одного человека в организме могут быть два отличающихся варианта коронавируса. Это или мутации, которые происходят в течении болезни, или человек заразился двумя вариантами. вирусолог Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Бутенко

По его словам, пока не вполне ясно, как может повлиять на течение болезни соседство разных вариантов коронавируса в одном организме и повлияет ли вообще.

Пока есть только предположения, но не доказательства того, что измененный вирус может вызывать более тяжелое течение болезни или более легкое, или же, что новые варианты распространяются быстрее. Вот эти новые генотипы пока все равно укладываются в пределах одного вируса SARS-CoV-2, - уточнил вирусолог.

Для защиты от двойного проникновения любых вариаций коронавируса Бутенко рекомендует сделать прививку.

Пока это многообразие коронавируса, которое выявляется, не вызывает критическую ситуацию для распространения инфекции и для возможностей вакцин, приготовленных еще в прошлом году. Это пока не может повлиять на эффективность вакцинации. Считается, что прививки могут защитить против всех вариантов вируса, которые существуют, - заключил вирусолог.