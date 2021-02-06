Мощный взрыв прогремел в центре Бордо

В жилом здании, расположенном на улице Бори в центре французского города Бордо, прогремел мощный взрыв, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как уточняют местные СМИ, причиной ЧП, предположительно, стала утечка газа. Дом получил значительные повреждения, есть угроза обрушения. На место происшествия выехали спасательные службы и полиция.

Explosion ce matin dans un immeuble rue Borie dans le quartier des Chartrons à #Bordeaux très important dispositif de secours déployé dans le quartier pic.twitter.com/riIsJaTQ2Y — 20minutesbordeaux (@20minutesbord) February 6, 2021

По словам очевидцев, отголоски взрыва ощущались по всему району. У витрин некоторых магазинов выбило стекла.

По данным телеканала BFMTV, ссылающегося на спасательные службы, пострадали три человека, двое числятся пропавшими без вести.