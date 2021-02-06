Как подготовить машину к весне? Эксперт поделился простыми лайфхаками

Автомобиль, который простоял на приколе большую часть зимы, требует особой подготовки к весеннему сезону, передает zakon.kz.

Несколько советов, как это можно сделать, дал в интервью радио Sputnik доцент кафедры "Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис" Московского автомобильно-дорожного института Лев Зиманов.

По его словам, если в зимнее время года количество поездок на личном транспорте сокращается, важно поддерживать автомобиль в рабочем состоянии. Сделать это довольно просто, нужно "выгуливать" свою машину пару раз в месяц. Специалист объяснил, насколько продолжительными должны быть эти поездки и с какой скоростью нужно двигаться.

Для автомобиля в летний период нет ничего плохого, если он ездит немного. Если в зимний период машина мало ездит, то всегда возникает вопрос с прогревом. Тут желательно раз в две недели выехать на дорогу и проехать там 10-12 км со скоростью порядка 90 км в час, - рекомендует доцент.

Если автомобиль эксплуатируют только в теплое время года, а всю зиму он стоит на приколе, то процесс поддержания техники в "боевом" состоянии будет немного иным. Для этого надо использовать простой лайфхак.

Если мы говорим про то, что человек летом машину эксплуатирует, а зимой ставит в гараж, то тут есть стандартные рекомендации. Желательно раз в 1,5-2 месяца приходить в гараж и нажимать на педали, чтобы резиновые элементы, которые есть в гидравлическом приводе тормозов и сцепления, смазывались, - объяснил Лев Зиманов.