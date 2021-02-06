Число преступлений против политиков выросло в Германии

Число политически мотивированных преступлений против политиков существенно возросло в Германии в "коронавирусном" 2020 году, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Согласно предварительным данным, предоставленным МВД ФРГ в ответ на запрос депутата от Левой партии Уллы Йелпке, в прошлом году было зафиксировано 2 629 преступлений против должностных лиц, что на 57% больше, чем в 2019 году (1 674). Показатель прошлого года также более чем вдвое превышает показатель 2018 года, когда число подобных преступлений составило 1 256.

Среди правонарушений против политиков с большим отрывом лидируют оскорбления (1 247), на втором месте - вымогательства и угрозы (403). Далее следуют нанесение ущерба имуществу (228) и разжигание межнациональной розни (212).

В германском МВД отметили, что меры, направленные на борьбу с пандемией коронавируса, приводят к растущим протестным настроениям против государства и его представителей. Власти усмотрели связь с коронавирусом в 14% преступлений против политиков, имевших место в 2020 году (в общей сложности 374 случая).