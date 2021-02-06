В каком случае в Алматы ситуация с COVID-19 может снова осложниться

Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова ответила региональной службе коммуникаций на вопросы о соблюдении санитарно-эпидемиологических норм, статистике коронавируса в городе, передает zakon.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Нахождение Алматы в "зеленой" зоне свидетельствует об уменьшении количества заболеваний, которые ежедневно регистрируются в системе специального мониторинга учреждений здравоохранения. Но нельзя сказать, что опасность заражения снижена, потому что коронавирус COVID-19 имеет тенденцию к быстрому распространению при несоблюдении специальных мер предосторожности. Поэтому последним постановлением главного санитарного врача Алматы установлены ограничения, соответствующие в некоторой части "желтой" зоне в городе. Если жители будут пренебрегать ограничениями, ситуация может осложниться. заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова

По ее словам, алматинцы "знают, как быть осторожными: отказаться от проведения торжественных мероприятий, не посещать места массового скопления людей, в случае посещения обеспечить применение медицинских масок, содержать руки в чистоте, не прикасаться руками к лицу, соблюдать личную гигиену, тщательно мыть руки, при отсутствии возможности для соблюдения гигиены рук использовать санитайзеры".

Зоны эпидемической ситуации определяются с помощью специальной компьютерной программы, которую применяет Национальный центр общественного здоровья Министерства здравоохранения. В работу по установлению указанных зон мы вмешаться не можем. Данный центр ежедневно анализирует данные мониторинговых отчетов лабораторных результатов с учетом количества зарегистрированных положительных результатов, численности населения региона и других коэффициентов. Асель Калыкова

28 января главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин подписал постановление об усилении карантина в Алматы. В числе прочих ограничений предполагалось введение запрета на работу в выходные дни ТРЦ и рынкам, а также госпитализация больных коронавирусом с любой формой. Постановление должно было вступить в силу 1 февраля.

30 января Алматы перешел из "красной" в желтую. Бекшин сообщил, что, если в дальнейшем за сутки будет наблюдаться снижение заболеваемости, и город останется в "желтой" зоне, то требования, которые были предусмотрены в постановлении главного санврача, будут пересмотрены в сторону смягчения.

31 января МВК по нераспространению COVID-19 опубликовала матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, согласно которой Нур-Султан вернулся в "желтую" зону, Алматы - в "зеленую".

Позднее заместитель главного санитарного врача Алматы Садвакас Байгабулов подтвердил, что усиления карантина в Алматы не будет, в связи с тем, что город вошел в "зеленую" зону.

В этот же день главный санврач Алматы подписал новое постановление о дальнейших ограничительных мерах по предупреждению распространения коронавируса и их поэтапном смягчении.