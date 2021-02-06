Названы четыре симптома коронавируса, требующие срочного обращения к врачу

Главный фармаколог британской клиники Medicine direct Хусейн Абдех перечислил четыре симптома COVID-19, при которых необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Если вы испытываете любые серьезные симптомы, такие как боль в груди, проблемы с дыханием, речью или трудности с передвижением, вам обязательно нужно как можно скорее обратиться за помощью, - сказал Абдех в беседе с Daily Express.

Он также призвал немедленно самоизолироваться при наличии любых основных симптомов заболевания - кашля, потери вкуса и обоняния, высокой температуры или утомляемости.

Коронавирусом в мире заражены более 104 миллионов человек, почти 2,3 миллиона - скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.