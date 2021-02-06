Bloomberg назвал "Спутник V" крупнейшим прорывом со времен СССР

Вакцина от коронавируса российского производства "Спутник V" стала крупнейшим научным прорывом России с советских времен, передает zakon.kz со ссылкой на russian.rt.com.

Россия совершила свой, возможно, крупнейший научный прорыв с советских времен, - отмечается в статье агентства Bloomberg.

Авторы материала подчеркнули, что в глобальной битве за победу над пандемией "гонка вакцин" приобрела геополитическое значение.

По данным агентства, обнародованные ранее журналом The Lancet результаты третьей фазы клинического исследования российского препарата показали, что эта вакцина "не уступает американским и европейским аналогам и она действеннее китайского".

Как пишет Bloomberg, после этой статьи многие государства "встали в очередь", желая заказать "Спутник V".

Ранее научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 "Спутник V", подтвердив ее высокую эффективность.