Главные факторы распространения коронавируса назвали ученые

Ученые из медицинской школы Университета Никосии выявили главные факторы распространения коронавирусного заболевания, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Специалисты создали компьютерную модель, учитывающую климатические эффекты через индекс заражения инфекцией. Они применили этот метод к эпидемическим данным, касающимся распространения коронавируса в Париже, Нью-Йорке и Рио-де-Жанейро летом 2020 года.

Выяснилось, что самую значимую роль в распространении коронавируса сыграли ветер, температура и влажность воздуха. При этом исследователи отметили, что другие современные модели прогнозирования часто учитывают лишь два фактора: скорость передачи патогена и темпы выздоровления заболевших.

Кипрские ученые подчеркнули, что с учетом полученных данных необходимо пересмотреть требования по социальной дистанции, поскольку существующие нормативы защищают от заражения только в условиях полного штиля.