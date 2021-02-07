Эксперт назвал две самые необходимые вещи, которые должны быть в машине зимой

Названы самые необходимые вещи в машине зимой, передает zakon.kz.

Как заявил РИА Новости автоэксперт Михаил Колодочкин, каждый автомобилист должен возить в машине зимой лопату.

Он объяснил, что независимо от того, в городе живет автолюбитель или в деревне, лопата обязательно пригодится.

Если вы машину где-то бросили, а рядом с вами прошел снегоуборщик, то после него вы можете не выехать, - предупредил Колодочкин.

Автоэксперт отметил, что это одна из стандартных ситуаций, когда автолюбителю понадобится лопата.

Кроме того, в салоне следует возить зарядное устройство для мобильного телефона, рассчитанное на 12 вольт.

Если за городом с вами что-то случится, а в этот момент разрядится ваш смартфон, то вы не сможете никого вызвать на помощь, - пояснил он.