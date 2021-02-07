Цукерберг предсказал замену офисов на технологии дополненной реальности

Марк Цукерберг, создатель популярной соцсети Facebook, уверен, что в обозримом будущем рабочие офисы в их традиционном понимании прекратят свое существование, сообщает zakon.kz со ссылкой на BusinessFM.

Подавляющее большинство компаний в скором времени перейдет на удаленную работу и будет использовать вместо традиционных офисов технологии дополненной реальности, уверен основатель Facebook.

Он также добавил, что сотрудники будут носить специальные очки, в которых можно увидеть, что происходит далеко от дома — в офисе (настоящем или виртуальном) или на производстве.

Подразделение Facebook сейчас разрабатывает соответствующие технологии. На проектирование уйдет до пяти лет, - рассказал Цукерберг пользователям голосовой социальной сети Clubhouse.

По его мнению основными преимуществами перехода на удаленку станут увеличение производительности труда и снижение вредных выбросов в окружающую среду.