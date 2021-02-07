Казахстанский теннисист победил на турнире в Анталии

Казахстанский теннисист Александр Недовесов и его напарник из Украины Денис Молчанов стали чемпионами турнира серии ATP Challenger MTA Open в турецкой Анталии, сообщает zakon.kz со ссылкой на Хабар24.

В финале казахстанско-украинская пара играла против американцев Роберта Гэллоуэйа / Алекса Лоусона. В первом сете соперники уверенно держали мяч на своих подачах и лишь в девятом гейме Недовесову/Молчанову удалось реализовать брейк-пойнт и забрать первый сет со счетом 6:4. В седьмом гейме второго сета казахстанско-украинская пара взяла подачу соперника и вышла вперед, но при счете 4:3 американцам удалось реализовать обратный брейк. Партия дошла до тай-брейка, где удача улыбнулась Недовесову/Молчанову - 7:6.

В матче, длившемся 1 час и 20 минут, Недовесов и Молчанов реализовали два брейк-пойнта из четырех, совершили две двойные ошибки, подали три раза на вылет и выиграли 60 очков.

Отметим, что для 33-летнего казахстанца трофей в Анталье стал 17-м на челленджерах в парном разряде. Победив в финале, теннисисты гарантировали себе 2 670 долларов США призовых и 80 очков в зачете рейтинга ATP.