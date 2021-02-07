Сход вагонов на перегоне "Бель-Анракай": возбуждено уголовное дело

В Кордайском районе Жамбылской области на станции Отар произошел сход 10 порожних платформ грузового поезда №2534 сообщением "Шу-Алматы", сообщает zakon.kz.

Как сообщалось ранее, в результате ЧП произошла задержка на станции Отар.

6 февраля текущего года в 16.10 часов в дежурную часть Линейного отдела полиции на станции Шу поступило сообщение о том, что на перегоне "Бель-Анракай" произошел сход вагонов грузового поезда. пресс-служба Департамента полиции на транспорте

Как сообщили в ДП, данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ч.1 ст. 344 УК РК. (Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта).

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа ЛОП на станции Шу.

Ведутся восстановительные работы. Жертв и пострадавших нет.

Начато расследование, в рамках которого будут установлены обстоятельства и причины данного случая.