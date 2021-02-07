Около 150 человек пропали без вести в результате схода ледника в Индии

Около 150 человек пропали без вести в результате схода ледника в индийском штате Уттаракханд, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Сход ледника привел к наводнению, указано в заявлении представителя государственных сил реагирования на стихийные бедствия Ридхима Аггарвала. По словам Аггарвала, на данный момент не удается связаться примерно со 150 энергетиками, работавшими в районе бедствия.

По данным издания ANI, в ближайшее время власти начнут поисково-спасательную операцию.

Ранее агентство информировало о подъеме в воскресенье уровня воды в реке Дхаулиганге после схода ледника. Была повреждена строящаяся на реке электростанция.

В район, пострадавший от наводнения, направлено несколько бригад спасателей. Власти эвакуируют людей и подчеркивают, что ситуация взята под контроль.