Потоп на одной из улиц Павлодара: перекрыто движение, затоплен подвал

В Павлодаре по ул. Катаева временно перекрыто движение автомобильного транспорта, сообщает zakon.kz.

По информации ТОО "Павлодар-Водоканал" выявлена течь из колодца по ул. Катаева, 16. В настоящее время аварийная бригада ТОО "Павлодар-Водоканал" проводит работы по откачке воды для определения места порыва. Акиматом Павлодара для откачки воды из подвалов прилегающих жилых домов задействована специальная техника КГУ "Коммунсервис". В связи с проведением работ по устранению порыва временно перекрыто движение автомобильного транспорта по ул. Катаева (от ул. Шевченко до ул. Толстого). пресс-служба акимата Павлодара

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В пресс-службе акима города сообщили, что в настоящее время проведено отключение 18 многоквартирных жилых домов (МЖД) и 8 прочих объектов по ул. Катаева. После будет проведено отключение аварийного участка от магистральной сети. По магистральной сети будет подана вода в жилые дома.

В результате аварийной ситуации имеется подтопление с подвальной части многоквартирного жилого дома по ул. Катаева, 55, находящегося в низине. Акиматом города Павлодара для откачки воды из подвалов прилегающих жилых домов задействована специальная техника КГУ "Коммунсервис". Аким города Е. Иманслям посетил место аварии и подвал затопленного дома по ул. Катаева, 55, встретился с жителями дома, - уточнили в пресс-службе.