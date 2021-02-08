Загадочный артефакт возрастом 120 тысяч лет нашли ученые

В Израиле нашли загадочный артефакт возрастом 120 тысяч лет, передает zakon.kz.

Как сообщает planetanovosti.com, археологов привлекла весьма странная кость возрастом 120 тыс. лет, на которой имеются вертикальные полосы. Находка была сделана возле города Нешер Рамла, где когда-то находился доисторический охотничий лагерь.

Обнаружили кость доисторической коровы Марио Превост и Йоси Зейднер из Института археологии Европейского университета в Иерусалиме. На костной ткани кто-то оставил шесть грубых глубоких полос, которые идут почти параллельно друг к другу. Длина каждого элемента составляет 38-42 мм.

Фото: planetanovosti.com

Ученые считают, что кость активно использовалась людьми во времена среднего палеолита для проведения религиозных обрядов. Не исключено, что она означала связь охотника и жертвы. Также не вполне правдоподобна теория, что кость служила для подсчета туш диких коров, которые поступали в общину. Если это так, то находку можно считать бухгалтерским документом.

К сожалению, экспертам приходится только гадать касательно артефакта. Истинное его предназначение вряд ли удастся выяснить. Находка сама по себе уникальная, так как гравюры для того времени – нечастое явление.