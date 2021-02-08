Диетолог назвал самые полезные для здоровья мозга продукты

Диетолог Ханна Брей рассказала о продуктах, помогающих сохранить здоровье мозга и снизить риск деменции, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По словам специалиста, наилучшей диетой для поддержания когнитивных функций считается средиземноморская, которая предполагает большое количество фруктов и овощей, салатов с оливковым маслом, а также рыбу, богатую жирными кислотами омега-3.

Брей отметила, что мозг "уязвим к разрушающему воздействию свободных радикалов и окислительного стресса", поэтому необходимо употреблять как можно больше антиоксидантов. В частности, среди фруктов и ягод стоит выбирать те, которые обладают наиболее насыщенным цветом, например, черный виноград и чернику.

Кроме того, диетолог посоветовала включить в рацион ферментированную пищу: йогурт, кефир, квашеную капусту и чайный гриб.

Также она рекомендовала следить за уровнем сахара в крови и добавлять в блюда корицу, способствующую его снижению.