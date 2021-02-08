Умер экс-госсекретарь США Джордж Шульц

Бывший госсекретарь США Джордж Шульц умер на 101-м году жизни в Калифорнии, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье на сайте Гуверовского института при Стэнфордском университете, заслуженным сотрудником которого являлся политик.

Как констатируется в документе, Шульц "наряду с [40-м президентом США] Рональдом Рейганом сыграл ключевую роль в изменении хода истории, использовав инструменты дипломатии, чтобы прекратить холодную войну". Шульц, в частности, занимал ключевые посты в администрациях американских лидеров Ричарда Никсона и Рейгана. Он являлся госсекретарем США (1982-1989), министром труда (1969-1970) и финансов (1972-1974), а также руководителем Административно-бюджетного управления Белого дома (1970-1972).

В биографии Шульца на сайте института отмечается, что он был "одним из двух людей в истории США, которые занимали четыре разных поста в президентском кабинете". Согласно приведенной в заявлении оценке, Шульц являлся "одним из самых влиятельных государственных деятелей" в американской истории.

Шульц высказывался за диалог между США и СССР. Он, в частности, сопровождал Рейгана во время визита в Москву в 1988 году.