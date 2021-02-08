Александр Недовесов: Я считаю, что мы выглядели лучше и заслужили эту победу

Александр Недовесов прокомментировал пресс-службе ФТК вторую подряд победу на "Челленджере" в Анталье.

По его словам, турнир этот складывался тяжелее, чем на первой неделе.

За исключением финала, во всех матчах мы были в роли отыгрывающихся. Надо было возвращаться борьбу, делать брейки. На самом деле самый трудный матч получился в полуфинале. Когда мы проигрывали - 3:6, 0:4 и ребята подавали при 40:0. Это фактически 5:0 и все. Скажем так, нас в финале не должно было быть. Поэтому в решающем поединке над нами ничего не довлело и, наверное, у нас получилось показать лучшую игру за весь турнир. Надо отдать должное нашим соперникам. Они играли здорово. Но, я считаю, что мы выглядели лучше и заслужили эту победу. Здорово, что удалось выиграть два титула. Далее планирую отыграть два турнира в Нур-Султане, - отметил Недовесов.