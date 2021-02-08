Что делать, если полицейский потребует водительские права?

Казахстанцы смогут не возить с собой права и техпаспорта. Данный закон был опубликован 2 февраля, он вступит в силу с 13 февраля. Об этом сообщил на брифинге заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов, передает корреспондент zakon.kz.

1 февраля главой государства был подписан закон, позволяющий не иметь при себе и не предъявлять техпаспорт, выданный в Казахстане. Данный закон был опубликован 2 февраля и вступит в силу 13 февраля. Вместе с тем, обращаю внимание, что закон по иерархии нормативно-правовых актов выше, чем правила дорожного движения, в этой связи уже с 13 февраля можно будет исключить необходимость иметь при себе указанные документы, — сообщил Тусупов.

Несмотря на подписанный закон, по его словам, эти документы будут выдаваться в дальнейшем, так как водительские удостоверения и техпаспорта являются социально значимой государственной услугой.

Ежегодно мы выдаем порядка 500 тыс. водительских удостоверений и порядка 1,5 млн свидетельств о регистрации транспортных средств. Эта работа нами будет продолжаться, указанные документы нужны для участия наших граждан в международном движении, а также для их трудоустройства, продажи транспорта и в иных гражданско-правовых отношениях. В том числе - подтверждения квалификации водителя при трудоустройстве, — отметил замглавы Комитета.

Если сотрудник полиции будет требовать предъявить документы, то, как уточнили в МВД, автолюбитель может позвонить на 102, либо в подразделение собственной безопасности, а также оспорить составление административного протокола в судебном порядке.

Здесь ваши права не ограничиваем. Но до каждого сотрудника доведены нормы нового закона, проведен инструктаж, поэтому таких инцидентов не будет, — заключил Серик Тусупов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан