Грузинский боец "наказал" прорубь: это месть за травмы

8 февраля 2021, 12:37
Фото: кадр из видео

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили решил доказать замерзшей проруби, что зря она нанесла ему травму головы в тот момент, когда он решил нырнуть в нее головой, передает zakon.kz.

Первая попытка нырнуть в замершую прорубь закончилась для Мераба разбитой в кровь головой, в больнице ему наложили несколько швов. Подлечившись, Мераб решил наказать прорубь за такое "плохое поведение" и побил замерзшую реку в буквальном смысле слова.

Недавно я совершил ошибку. Поверьте, я не такой сумасшедший. Наслаждайтесь вторым раундом. Это просто шутка, – написал Двалишвили в Instagram.

"Битва со льдом" на видео выглядит действительно эпично и весело одновременно.

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Публикация от MERAB DVALISHVILI-THE MACHINE (@merab.dvalishvili)

В промоушене UFC Мераб выиграл 5 боев подряд.


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