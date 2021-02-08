Алматинец нашел шерсть в самсе. Что делать в таких случаях?

В соцсетях алматинец поделился неприятной находкой в еде - шерсть в самсе. В ДСЭК Алматы рассказали, что делать, если в еде вы нашли посторонний предмет, передает zakon.kz.

На прошлой неделе в одном из пабликов Алматы было опубликовано видео, в котором мужчина показывает купленную самсу, в которой нашел кусочек шерсти.

В подобных случаях, прежде всего, нужно обратиться в департамент санитарно-эпидемиологического контроля с письменным заявлением, указать в каком магазине, киоске или рынке он купил товар, указать его цену, дату и время покупки, описать, обстоятельства обнаружения инородного предмет, приложить чек и по возможности фотографии некачественного изделия. Как только заявление будет зарегистрировано, специалисты санитарно-эпидемиологической службы проведут проверку. ДСЭК Алматы

Там добавили, что в случае с самсой жалоба от алматинца не поступала.