Свидание обошлось актюбинцу в 600 тысяч тенге

Житель Актобе на первом свидании лишился 600 тысяч тенге, сообщает zakon.kz.

Издание "Диапазон" отмечает, что после знакомства молодые люди направились на квартиру.

На следующий день мужчина пошел в ванную и попросил девушку заказать еду, расплатиться с его счета с помощью банковского приложения на телефоне. Девушка так и сделала, а заодно перевела с его счета на счет своего знакомого 600 тысяч тенге, - говорится в сообщении.

Мужчина обнаружил позднее пропажу денег и обратился в полицию.

В ходе следствия подозреваемая призналась, что потратила деньги на себя. В суде же заявила, что в тот день к ней домой приехали двое знакомых мужчин, заставили ее разблокировать телефон гостя и сами обчистили его счет, а ее запугали.

Суд приговорил 31-летнюю мошенницу к двум годам колонии-поселения и обязал вернуть потерпевшему 600 тысяч тенге.