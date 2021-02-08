Строительство в урочище Бозжыра: инвестор прислушался к общественникам 

5 февраля состоялись общественные консультации по строительству отеля в урочище Бозжыра. Инвестор предоставил общественникам документы и эскиз проекта. Однако, по словам экологов, оценка воздействия на окружающую среду не доработана и требует внесения изменений.

Корреспондент zakon.kz побеседовал с директором неправительственного учреждения "Эко Мангистау" Кириллом Осиным и общественным деятелем Азаматом Сарсенбаевым. Собеседники рассказали о текущем состоянии урочища, проведенных консультациях, а также о неточностях в документах.

По словам Кирилла Осина, сегодня в урочище наблюдается "хаотичное, неконтролируемое посещение" со стороны туристов и "джипперов", которое приводит к деградации Бозжыры.

Мы говорим, что это особо охраняемая природная территория со своим растительным и животным миром. Независимо от того, будет там отель или нет, уполномоченные органу уже сегодня должны обеспечить контроль и регулирование потока в этой местности. Все изъезжено, в тысячах дорогах. Люди, которые приезжают на своих машинах, как говорится "кто в лес, кто по дрова",- сказал он.

Эколог отметил, что очень важным моментом является оценка воздействия строительства и возможного наплыва туристов на животный и растительный мир. Но получить прогнозы можно только в том случае, если заказчик предоставит качественные документы.

В ОВОСе есть ряд проблем. Описание животных и их перечисление идет с ошибками. Перечисляются некоторые животные которые вообще не обитают в этой местности. Предусматривается строительство канализационно-очистных сооружений под землей. Не сказано о том, какой объем грунта будет изъят, и куда его денут. У отеля будет вертолетная площадка, но совершенно нет ее оценки воздействия. По водоснабжению - в одной части говорится, что вода будет привозная, в другой что будет трубопровод. Что за трубопровод, неясно. Если вода будет завозной, то какой объем воды планируются. Расход воды в сутки в два раза выше чем они закладывают в объем канализационных стоков. Грубо говоря, 100 литров использовали, переработали 50 литров, что делать с оставшейся водой? Качество документа, безусловно, оставляет желать лучшего, - перечислил он.

Вопросы возникают и по инфраструктуре. Поэтому документ ОВОС необходимо полностью переработать и доработать, продолжил эколог.

В моем понимании все должно быть настолько идеально и качественно проработано, чтобы убедить местных жителей и общественность в том, что никто не пострадает и будут выгоды как для местного населения, так и для всего региона. Понятно, что появление объекта возле такого места подтянет за собой развитие туристического сектора. Мы понимаем, что активно должно включиться и местное население. (...) Будет правильно если инвестор доработает ОВОС, может быть пересмотрит концепцию отеля, и другое, - пояснил Осин.

Эколог отметил, что заказчик и разработчик ОВОСа не стали настаивать на окончательной редакции этого документа.

Они признали, что эта встреча прошла не в формате слушания, а в формате консультации. Сам ОВОС будет пересматриваться и дорабатываться. С этим они согласились и не стали "топить" за сырой документ, они признали что документ некачественный и не может рассматриваться на общественных слушаниях, - пояснил Кирилл Осин.

Общественный деятель и автор многочисленных видеороликов о природе Азамат Сарсенбаев также высказался за регулирование потока туристов.

Я за строительство не то, чтобы отеля, а визит-центра. Пусть строят отели и так далее, но (нужен) визит-центр, который будет регулировать поток туристов в Бозжыру. Чтобы люди ходили по одной тропе, по одной дороге, чтобы инвестор взял на себя обязанность содержал эту местность в чистоте, в порядке, - сказал он.

Азамат подчеркнул, что несмотря на то, что он является жителем региона, в первый раз ему удалось побывать в урочище в ноябре прошлого года.

Я не слышал про урочище, многие местные жители не знают, как до него доехать, нет указателей, нормальной дороги. Даже на карте вы не увидите как добраться до Бозжыры. Нет никакой информации. Есть красивые пейзажи, фотки. (...). Этой информацией обладают туроператоры, которые возят туда людей не автобусами, а джипами, - рассказал общественный деятель.

Он рассказал, что инвестор сделал шаг навстречу и вынес строительство за пределы заповедника на 4 километра.

Организация, у которой есть возможность построить нормальный визит-центр пошла навстречу. Например, в Шымбулаке есть визит-центр с отелями. Я был в прошлом году в декабре в первый раз, мне там понравилось. Классно все обустроено. До этого там же тоже была нетронутая местность. До этого объекта там же ничего не было. Я был на общественных слушаниях, я видел проект. В эскизах показывали, говорили: "вот это визит-центр, здесь парковка большая, любой желающий может приехать, поставить свою машину и дальше на территорию заповедника будет либо пешком, либо на лошади, на велосипедах". Там будет целая инфраструктура: туалеты, кафе, сувениры, - сказал Сарсенбаев.

Он подчеркнул, что строительство может быть плацдармом для других предпринимателей, желающих развернуть маленький бизнес.